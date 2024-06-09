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山口紗弥直筆サイン色紙
商品番号 K45784654113
商品名

山口紗弥直筆サイン色紙
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当選品でオークションで譲って頂きました。折り目が3枚目、4枚目にあります。
http://narcologia.ru/goods/voiceless206159.html
http://narcologia.ru/goods/peroration260715.html
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