山口紗弥直筆サイン色紙

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商品詳細
当選品でオークションで譲って頂きました。折り目が3枚目、4枚目にあります。
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http://narcologia.ru/goods/peroration260715.html
http://narcologia.ru/goods/waveform684217.html
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