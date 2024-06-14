アンティーク ミニポット ホーロー アイボリー ポット 置物 ディスプレイ

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当方の商品をご覧いただきありがとうございます。アンティーク・雑貨・インテリア小物などなど様々なお品を少しずつ出品中出品者の出品一覧でご覧いただけましたらと思います※家具以外の雑貨（合計100サイズ内）3点同時購入で送料無料対応できますが、着払いで出品している物もあるため、ご購入までに必ずコメントをお願い致します事前連絡がないと何点ご購入いただいても送料着払いでご購入になります。※ご購入前ならば発送につきましては、メルカリ便にも対応できますのでコメントお願い致します＝☆★☆★☆＝フランス蚤の市で購入したホーローのミニポットですかわいいミニサイズディスプレイとして使用しておりました【サイズ】W14cmD5.5cmH9.5cm素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○新品・中古自宅保管のため、気になる方や完璧をお求めの方ははお控えくださいご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ素材···ホーローサイズ···小（直径：～17.9cm）