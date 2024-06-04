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【古美術】木彫置物 丸 円相 彫刻 超絶技巧
商品番号 S41484719903
商品名

【古美術】木彫置物 丸 円相 彫刻 超絶技巧
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【古美術】木彫置物丸円相精密超絶技巧サイズ（寸法）約縦：5cm横：5cm厚：5cm1個キズが、少し入ってます。4枚目の写真でご確認して下さい。自宅保管で、あくまで中古品です。　長期保管で箱はシミなど有ります。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper546309.html
http://narcologia.ru/goods/diamond608358.html
http://narcologia.ru/goods/procurement326333.html
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