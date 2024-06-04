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- 【古美術】木彫置物 丸 円相 彫刻 超絶技巧
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商品詳細
【古美術】木彫置物丸円相精密超絶技巧サイズ（寸法）約縦：5cm横：5cm厚：5cm1個キズが、少し入ってます。4枚目の写真でご確認して下さい。自宅保管で、あくまで中古品です。 長期保管で箱はシミなど有ります。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper546309.html
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