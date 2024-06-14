水晶/置物/原石/台座付き/六角柱

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商品詳細
水晶の置物 台座付き自宅保管していた品です。台座 高さ 約4cm水晶高さ 約17cm薄いピンクの水晶強い浄化作用があると言われている天然石です風水のラッキーアイテム置物として、お部屋のインテリアとして。天然石ですので、色むら、ひび、割れなどの部分もあります。天然石は形、大きさ、色、全て1点物です。幸運の石です。ご縁がある方に、大切にして頂けたら幸いです。#紅水晶 #天然石 #水晶 #風水 #置物#パワーストーン #原石
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