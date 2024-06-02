ラリマーハート(特価セール品)‼️割引対象外(同梱割はあり)

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種類...風水6g愛と安らぎを持ち主に与えるラリマー。ハートの可愛らしさがありとても素敵です。穴空きなのでお好きな天然石などでアクセサリーにしても可愛いですよ(*^^*)宜しくお願いしますm(__)m