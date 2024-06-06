天使置物 樹脂製 可愛いお祈り エンジェル インテリア オブジェ 工芸品 平和

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★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄と北海道への発送が高いですから、１5００円の送料が必要です。ご了承ください。素材：樹脂製サイズ：約幅14cm*高さ30cm見ているだけで癒される?愛らしい天使のオブジェです。可愛い天使で素敵な空間を演出してください。インテリア、ガーデニング、風水など、様々な用途でご利用いただけます。家庭、オフィス、学校の棚、ラック、本棚の装飾に適しています。神聖なデザイン、鮮やかなディ、手で湾曲した置物あなたの家の芸術の完璧なディスプレイ高品質の耐久性のある樹脂、長持ちする色、環境保護、無害で作られたヨーロッパスタイルの祈りの天使の置物の彫刻友達、恋人、リーダー、家族、友達、同僚に平和と愛をもたらすための完璧な贈り物耐久性のある美しい外観、絶妙な彫刻は、雰囲気のあるグレードのようです。