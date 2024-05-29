ハンドメイドのモップ オブジェ 壁掛け ヴィンテージ toro 古道具 古物 ...

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商品詳細
ヴィンテージのハンドメイドのモップ？ですオブジェとして壁掛けもできます構造、用途など不明ですがとても存在感がありアート作品の様です生活用具としてのモップとして作られたと考えられますが、詳細不明ですタテ40cmヨコ24cmインテリアアート壁掛けウォールアートハンギングブロカントアンティーク蚤の市
http://narcologia.ru/goods/mythic193435.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation875921.html
http://narcologia.ru/goods/enquire327189.html
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井田幸昌 ポスター A head(Miki) lhee.org
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