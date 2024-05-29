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ハンドメイドのモップ　オブジェ　壁掛け　ヴィンテージ　toro 古道具　古物
商品番号 D51087822290
商品名

ハンドメイドのモップ　オブジェ　壁掛け　ヴィンテージ　toro 古道具　古物
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージのハンドメイドのモップ？ですオブジェとして壁掛けもできます構造、用途など不明ですがとても存在感がありアート作品の様です生活用具としてのモップとして作られたと考えられますが、詳細不明ですタテ40cmヨコ24cmインテリアアート壁掛けウォールアートハンギングブロカントアンティーク蚤の市
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