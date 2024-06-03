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- 売約済み ※※ヴィンテージ フォルクシュテット レース人形 2※※
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商品詳細
☆ヴィンテージ フォルクシュテット レース人形2☆サイズ 高さ19cm 横9cmわかりにくいですがレースに細かい 欠けがあります 画像⑧⑦他にも見落としがあるかもしれません 少しでも気になる方にはお勧め出来 ません☆長期自宅保管品につき現品御了承の上 御検討いただきましたら幸いです ☆土日配送不可につき御了承下さいませ素材...素材...陶器・磁器
http://narcologia.ru/goods/scissoring769896.html
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