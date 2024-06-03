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売約済み　※※ヴィンテージ　フォルクシュテット　レース人形　2※※
商品番号 B49670520162
商品名

売約済み　※※ヴィンテージ　フォルクシュテット　レース人形　2※※
ブランド名 マイセン
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ヴィンテージ　フォルクシュテット　レース人形2☆サイズ　高さ19cm　　　　　横9cmわかりにくいですがレースに細かい　欠けがあります　画像⑧⑦他にも見落としがあるかもしれません　少しでも気になる方にはお勧め出来　ません☆長期自宅保管品につき現品御了承の上　御検討いただきましたら幸いです　☆土日配送不可につき御了承下さいませ素材...素材...陶器・磁器
http://narcologia.ru/goods/scissoring769896.html
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