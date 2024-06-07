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- 津軽三味線 図面 掛軸 新品未使用
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商品詳細
津軽三味線の図面、詳細を記載した掛軸です。三味線教室や、練習部屋などに飾るのも雰囲気があり良いかとおもいます。新品未使用です。テイスト···和風主な素材···紙製壁飾りの種類···その他置物···その他
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