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津軽三味線　図面　掛軸　新品未使用
商品番号 J13116667717
商品名

津軽三味線　図面　掛軸　新品未使用
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

津軽三味線の図面、詳細を記載した掛軸です。三味線教室や、練習部屋などに飾るのも雰囲気があり良いかとおもいます。新品未使用です。テイスト···和風主な素材···紙製壁飾りの種類···その他置物···その他
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