リサラーソン ペキニーズ 犬【廃番 置物】北欧 ヴィンテージ グスタフスベリ

LisaLarsonリサラーソンによるKennelシリーズのペキニーズ（犬）です。リサラーソンは、多くの犬種をモチーフに展開されていますが、中でもペキニーズの愛嬌たっぷりな表情はピカイチだと思います。日本の狛犬を思わせるような毛並みとこちらを見上げるクリっとしたつぶらな瞳は思わず抱きしめたくなるようなかわいさです。リサラーソンのヴィンテージシリーズは、現行品にはない素朴な質感や色合いが魅力的で、見れば見るほど愛着が湧くと思いますよ。●LisaLarsonリサラーソンPekingeseペキニーズ幅9.5cm×高さ6.8cm奥行6cmヒビや欠けなどは見当たらず、ヴィンテージとしては良好なコンディションです。詳細は写真にてご確認ください。アンティーク品なので、使用感や多少の傷など、ご理解いただける方のみご購入ください。不明点ありましたらお問い合わせくださいませ。最後の集合写真は、それぞれのサイズ感の参考にしてください。★出品中のリサラーソンはこちら#RETROgreenのLISA_LARSON★出品中のアイテム一覧#RETROgreen★お好きな方へ北欧ビンテージヴィンテージアンティークArabiaアラビアiittalaイッタラRorstrandロールストランドGustavsbergグスタフスベリGefleゲフレSwedenスウェーデンFinlandフィンランドNorwayノルウェーLisaLarsonリサラーソン



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