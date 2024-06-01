ムーミン　ソーラーランタン　新品大

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商品詳細
（仕様）サイズW28×D31×H45.5（cm）素材・成分：樹脂2022年の12月に購入しましたが使用せずに保管しておりました。箱など多少汚れはあります。
http://narcologia.ru/goods/stepchild846752.html
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