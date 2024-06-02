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ル・クルーゼ　オーバルディッシュ　24cm グラタン皿　ハーブ焼　チキン　赤色
商品番号 N26602349027
商品名

ル・クルーゼ　オーバルディッシュ　24cm グラタン皿　ハーブ焼　チキン　赤色
ブランド名 ルクルーゼ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ル・クルーゼオーバルディッシュ24cm未使用ですが神経質でない方よろしくお願いします。箱シミ汚れございます。
http://narcologia.ru/goods/smear726204.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce245355.html
http://narcologia.ru/goods/plaque795407.html
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