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PORTER SOAK 二折財布 BROWN
商品番号 K90209460281
商品名

PORTER SOAK 二折財布 BROWN
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年9月購入。お金を入れて実利用は数回ほどなので札入れ・小銭入れスペースの汚れはほとんどありません。ブラッシングやクリーナーによるケアは数回実施しているので新品に比べてだいぶ柔らかくなっているはずです。モデルの詳細についてはAmazonリンクを参照ください。https://amzn.asia/d/dgOkMBL
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