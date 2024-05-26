PORTER SOAK 二折財布 BROWN

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商品詳細
2022年9月購入。お金を入れて実利用は数回ほどなので札入れ・小銭入れスペースの汚れはほとんどありません。ブラッシングやクリーナーによるケアは数回実施しているので新品に比べてだいぶ柔らかくなっているはずです。モデルの詳細についてはAmazonリンクを参照ください。https://amzn.asia/d/dgOkMBL
http://narcologia.ru/goods/mythic502935.html
http://narcologia.ru/goods/Adder135275.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei136471.html
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