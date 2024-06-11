完売品✨ 美品 ISAMU KATAYAMA BACKLASH クロコミニ財布

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商品詳細
即購入OKです！取り置きしておりませんのでご了承ください☆【商品説明】ISAMUKATAYAMABACKLASHイサマカタヤマバングラディシュL字ウォレットミニウォレット 財布クロコ383-04BK仕様：小銭入れ×1フリーポケット※お札は2つ折りではいります。・サイズ縦約9.5cm.横約10.5cmマチ約1.5cm・カラーBLACK・素材外側クロコダイル内側イタリアンオイルバケッタ(牛革)・付属品紙タグ・定価58,300円・状態について多少の使用感はありますが、全体的に目立つ傷や汚れはなく、美品です。【商品について】・大手ブランド買取店にて購入した真贋鑑定済みの商品になります。・あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。※他サイトにも出品している為、突然の削除もありますのでご了承ください。東京都公安委員会 第306662218771号KDYshop
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