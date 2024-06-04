希少 バウンティーハンター スカル Tシャツ M 黒 xpv

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アイテムをご覧いただき、ありがとうございます。以下、詳細となります。【商品情報】・ブランド:BOUNTYHUNTER(バウンティーハンター)・商品名:スカルTシャツ・カラー:ブラック・サイズ:M・実寸:cm肩幅45身幅48着丈63袖丈20・素材:コットン100%2000年代、原宿のバウンティーハンターにて購入しました。大柄のスカルが『らしい』一着です。あまり着用せずに保管していたので、コンディション良好。・状態:(使用頻度など)美品。致命的な汚れや破れはなく、まだまだご愛用いただけます。雰囲気があり、ネイバーフッドやアンダーカバー、SupremeやSTUSSY、APE、ラルフローレンやRRL、リアルマッコイズやウェアハウスがお好きな方にはたまらないかと。