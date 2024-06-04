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希少 バウンティーハンター スカル Tシャツ M 黒 xpv
商品番号 W25988147377
商品名

希少 バウンティーハンター スカル Tシャツ M 黒 xpv
ブランド名 バウンティーハンター
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイテムをご覧いただき、ありがとうございます。以下、詳細となります。【商品情報】・ブランド:BOUNTYHUNTER(バウンティーハンター)・商品名:スカルTシャツ・カラー:ブラック・サイズ:M・実寸:cm肩幅45身幅48着丈63袖丈20・素材:コットン100%2000年代、原宿のバウンティーハンターにて購入しました。大柄のスカルが『らしい』一着です。あまり着用せずに保管していたので、コンディション良好。・状態:(使用頻度など)美品。致命的な汚れや破れはなく、まだまだご愛用いただけます。雰囲気があり、ネイバーフッドやアンダーカバー、SupremeやSTUSSY、APE、ラルフローレンやRRL、リアルマッコイズやウェアハウスがお好きな方にはたまらないかと。
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