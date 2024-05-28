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ディオールオム　エディスリマン　ストール
商品番号 A48164838455
商品名

ディオールオム　エディスリマン　ストール
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エディスリマンシーズンのディオールオムのストールです。リネンのサラッとした素材です。カラーはブラックとなります。定価は3万ほどでした。１０回ほどの着用となります。国内ディオール直営店にて購入した正規品です。Tシャツは参考となりストール単品での出品となります。
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