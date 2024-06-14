

＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742



＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742 ＊現状品＊LOUIS VUITTON エピ ポルトフォイユサラ M63742

お値下げ！15950→14500#iinamiヴィトン←他にも出品しております。こちらからどうぞ!! ヴィトン一覧がご覧いただけます。★こちらの商品は宮崎市の「リサイクルショップ三喜」で購入したものになります。鑑定済みの商品になりますので、ご安心ください!!★★☆正規品以外は手にした事が無い為、あり得ませんが、万が一、偽物だった場合には商品到着より１週間以内にご連絡お願いします☆☆返品・返金対応させていただきます☆※購入前にはコメントお願いします。＿＿商品情報＿＿☆☆メーカー：LOUISVUITTONルイヴィトン☆商品名：エピポルトフォイユサラM63742二つ折り財布長財布☆★サイズ：H10cm×W18.5cm×D2.5cm ※素人採寸になりますので、若干の誤差ございます。 ご了承お願い致します。 状態：全体的に状態悪い商品です。 角スレひび割れあり。 内側使用感傷汚れ。 表面傷汚れあり。傷多めです。 金具部分、傷スレあり。 コインケース傷汚れあり。 ※イニシャルが入ってます。※他、【現状お渡し品】ですので、写真や状態記入して無いものにも、傷、汚れ等ある可能性もございます。神経質な方はご遠慮ください。付属品：画像の物全てになります。※トラブル防止の為、気になる事がございましたら、購入前にご質問頂き、ご納得の上ご購入お願い致します。ITABM11Q9SBG#ヴィトン#ビトン#長財布#エピ#二つ折り財布