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VASSANT ヴァッサン　財布　クロコダイル
商品番号 D20853069865
商品名

VASSANT ヴァッサン　財布　クロコダイル
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 28,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2つ折りウォレットです、新品未使用で保管していました。リアルレザーのクロコダイルです。当時の定価で¥77,700でした。
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