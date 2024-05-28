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ルイヴィトン ベルト サンチュール イニシアル ダミエアズール M9609
商品番号 A87227185269
商品名

ルイヴィトン ベルト サンチュール イニシアル ダミエアズール M9609
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTON　ルイヴィトン　ベルトサンチュールダミエ　アズール　モノグラム　LV　ゴールドバックル　M9609　85/34　メンズ　レディース　ユニセックス　スペイン製○型番/シリアルナンバーM9609/CA3161○サイズ全長：約102cm幅：約4cm厚み：約0.3cmベルト穴：約2.3cm間隔で5箇所(約81cm~90.5cm)バックル横：約4.7cm縦：約4.6cm厚み：約1.5cm○状態　使用感があります。中古品のため使用に伴いクセ付き等使用感はございます。ベルト穴周りにひび割れ、穴のクセ、広がりがあります。写真にて確認の程、リユース品に、ご理解のある方のみご購入をお願い致します。○カラーダミエ　ホワイト
http://narcologia.ru/goods/mobilehome127743.html
http://narcologia.ru/goods/tenet166763.html
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