ルイヴィトン ベルト サンチュール イニシアル ダミエアズール M9609

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商品詳細
LOUISVUITTON ルイヴィトン ベルトサンチュールダミエ アズール モノグラム LV ゴールドバックル M9609 85/34 メンズ レディース ユニセックス スペイン製○型番/シリアルナンバーM9609/CA3161○サイズ全長：約102cm幅：約4cm厚み：約0.3cmベルト穴：約2.3cm間隔で5箇所(約81cm~90.5cm)バックル横：約4.7cm縦：約4.6cm厚み：約1.5cm○状態 使用感があります。中古品のため使用に伴いクセ付き等使用感はございます。ベルト穴周りにひび割れ、穴のクセ、広がりがあります。写真にて確認の程、リユース品に、ご理解のある方のみご購入をお願い致します。○カラーダミエ ホワイト
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