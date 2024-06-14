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未使用級✨ PaulSmith キーケース　折り財布　コインケース　カードケース
商品番号 O21325609054
商品名

未使用級✨ PaulSmith キーケース　折り財布　コインケース　カードケース
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。※値下げにつきまして値下げにつきましては基本的に【フォロワー様限定】のフォロー割のみとさせていただいております。※フォロー割購入前に必ずフォローの方をお願い致します。2000円〜3999円　100円引き〜6999円　300円引き〜9999円500円引き10000円〜800円引き※ブランドポールスミスPaulSmith※商品説明レザー　オールレザー革　牛革　キーケース　キーリング　　鍵　財布コンパクトウォレット　ミニウォレット　定期入れ　２つ折り財布　ラウンドファスナー　ラウンドジップ　小銭入れ　コインケースカードケース名刺入れパスケース　Wallet折財布二つ折りゴールド　金具　コンパクトウォレット　ストライプ　　ボーダー柄　マルチ　メンズ　レディース　ユニセックスジップストローグレイン2　サフィアーノ　レザー　L字ファスナー※入手先国内大手リサイクルショップ(鑑定済み)※状態目立つ傷や汚れはなくまだまだご愛用いただけると思います。※サイズ（cm）縦8横11マチ2.5多少の誤差はご了承ください。※素材レザー　本革サフィアーノレザーオールレザー※カラーブラック　黒　グレー●ご購入する際は一度プロフィールの方をご覧頂けたらと思います。※主に、古着の出品になりますので、多少の使用感や汚れなどはご理解いただける方のみのご購入をお願い申し上げます。※発送の際しわが目立つことがあるかもしれませんがご理解をお願いします。※主にメンズブランドを扱っております。80s、90s、VINTAGE(ビンテージ、ヴィンテージ)やスポーツ系ファッション、ドメスティック、インポート、ストリートファッション、スケーターファッションの方におすすめのアイテムが多いです。※即購入可能◎※送料無料◎素材···ナイロン素材···本革財布形···二つ折り
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