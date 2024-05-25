ネクタイ ビジネス 洗える 6本セット 幅8cm 通勤 結婚式

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商品詳細
商品説明サイズ縦約145cm×横約8.0cm厳選の人気柄ネクタイ触りがよく、付け心地は快適です。父の日・誕生日プレゼント・クリスマス・バレンタインビジネスはもちろん、カジュアル、結婚式、就活用としてもご利用頂けるデザインです。
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