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ネクタイ ビジネス 洗える 6本セット 幅8cm 通勤 結婚式
商品番号 M80565519722
商品名

ネクタイ ビジネス 洗える 6本セット 幅8cm 通勤 結婚式
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明サイズ縦約145cm×横約8.0cm厳選の人気柄ネクタイ触りがよく、付け心地は快適です。父の日・誕生日プレゼント・クリスマス・バレンタインビジネスはもちろん、カジュアル、結婚式、就活用としてもご利用頂けるデザインです。
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