90s 00s OLD GAP レザーベルト 真鍮 76〜91 グッドレギュラー

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オールドギャップでも、真鍮ベルトはかなり希少だと思います。太すぎない・長すぎないかつ、上品なデザインです。原産国は「台湾製（MADEINTAIWAN）」ラルフローレンRALPHLAURENギャップGAPステューシーstussyなどの90sアイテムでもお馴染みですね！中古のためやや着用感ありますが、目立った傷汚れありません。S表記ですが、実寸から30〜32前後の方におすすめです。サイズ針〜端までで約98cm針〜最小穴までで約76cm針〜最大穴までで約91cm幅：約2.7cm（ディッキーズの874などのベルトループ狭いパンツにも着用可）ゆうパケットポストの送料「220円（手数料込み）」を含んだ金額です。専用なし、購入者順でお願いいたします。#OKURAベルト