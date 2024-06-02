ヒステリックグラマー×ウィンダンシー　Tシャツ

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HYS×WDST-SHIRT(02203CT14)サイズM肩幅50身幅50着丈66カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏、秋数回着用しました。特に目立った傷や汚れはなく美品です。新品未使用ではありませんので神経質な方は御遠慮下さい。ネコポスで発送予定です。