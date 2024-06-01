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希少 USA製 90's MARVEL VENOM ロゴ ヴィンテージ Tシャツ
商品番号 K16967753927
商品名

希少 USA製 90's MARVEL VENOM ロゴ ヴィンテージ Tシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】・90's〜MARVELVENOMロゴヴィンテージTシャツマーベルヴェノムベノムスパイダーマンSpider-ManムービーMovie映画大判プリントオーバープリントChangesヴィンテージ古着【カラー】・ブラック【サイズ】・L・肩幅50cm・身幅60cm・着丈71.5cm【商品説明】・90's〜MARVELVENOMロゴヴィンテージTシャツ。・MADEINUSA。・袖、裾シングルステッチ。・Changes90'sボディの2000コピーライト。・人気なVENOMロゴ。・両面シルクスクリーンの大判プリント。・何度も復刻されていますが、当時物は珍しいかと。・ゴールデンサイズのLサイズ。・身幅広めのボックスシルエットです。・お探しの方に是非。【状態】・未使用に近い美品です。・目立つダメージ、汚れはございません。・ヴィンテージ商品の為、ご了承お願いいたします。【ご案内】・24時間『即購入、コメント』OKです。・セット購入、リピーター様は交渉お受けします。・こだわりの古着を出品しています。【出品中→#NEVERMIND_Instock】VENOMヴェノムCARNAGEカーネイジウルヴァリンDCCOMICSBATMANバットマンJOKERジョーカーダークナイトカラー···ブラック
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