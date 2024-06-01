【海外限定】ニューエラ ニューヨークヤンキース 9FORTY ビッグアップル 紺

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ニューエラ、海外正規取扱店で購入したニューヨークヤンキースのキャップです。カラーはネイビーにニューヨークの愛称である\"ビッグアップル\"をモチーフにしたリンゴの内側にヤンキースのロゴが入った日本未発売のニューエラ最新作です。■9FORTY■フロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴の9FORTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが保たれます。サイズは調整が可能です。★その他ニューエラ取扱商品はこちら★#UDFAL_newera★その他MLB取扱商品はこちら★#UDFAL_mlb■商品はポリエステルの袋に包んだ状態でA3サイズの発送用ビニール袋に梱包してゆうパケットポストにて発送いたします。 梱包の際に帽子を圧縮したりはしないですが型崩れなど気になる方は事前にご相談ください。※返品は不可とさせていただきます。ニューエラニューヨークヤンキースメジャーリーグMLBneweranewyorkyankeesbigappleストリート9FORTYネイビービッグアップルレア海外限定素材···コットンカラー···ネイビー形···ベースボール