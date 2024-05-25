【スペシャル】クッキー柄 ビンテージバンダナ ヴィンテージバンダナ

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商品詳細
RN13960クッキー柄のバンダナになります。クッキー柄には多彩なカラーバリエーションが存在しますが、こちらのベージュ×ピンク×焦茶の配色はかなりの激レアカラーです。SNSを見てもこちらのカラーを所有されている方はほんの数人だと思いますし、フリマサイトに出品される事もほぼ無いかと思います。大きなダメージや汚れございません。コレクターの方は是非。ヴィンテージバンダナビンテージバンダナエレファントブランドduplextusideelephantbrandリーバイスウエアハウスリアルマッコイズラルフローレンダブルアールエルRRL
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