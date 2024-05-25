正規品】グッチ ベルト 美品 レアデザイン ボーダー ゴールドバックル ...

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カラー···ブラック素材···ナイロン【正規品】ダイアナ♪のブランド品は大手リサイクルショップから購入しています。安心してお求めください。★即購入大歓迎です！★「購入してもいいですか？」などのコメントは不要です。★喫煙者、ペットはおりません。★サイズ 幅 3cm×長さ 82cm68-73★原産国 イタリア★素材 エナメル×ナイロン★特徴 エナメルとボーダー柄のナイロン素材で、遊び心満載のGUCCIのベルトです。バックルのゴールドの輝きが素晴らしく、シャープでゴージャスな雰囲気です。バックルが取り外しでき、長さ調整できます。★ダメージ箇所 バックルにわずかなスレや傷があります。※画像をご覧になって、中古品にご理解ある方にはかなりお得な商品となっております♪素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが多少違う場合がありますが、どうぞご理解ください。他にもブランド品を多数出品しています。是非ご覧ください♪#ダイアナ♪のブランド品管理番号2301d2151a168728975