【専用販売】新品 PAUL SMITH ネクタイ MEN 黒

ご覧頂きありがとうございます。PaulSmithの花柄フラワードットネクタイです。光沢感のあるシルクを使用した、コンパクトなハイビスカスの花を散りばめたネクタイです。普段使いからパーティーシーンまで幅広く使用出来る実用性に優れたデザインとなっております。⬇️商品の詳細⬇️[商品状態]新品、タグ付き未使用[サイズ]本体：約140×8(H×W単位cm)、本体重量：約50g[カラー]BLACK[素材]本体：シルクオンラインで購入後袋にしまったまま保管していた新品未使用、タグ付き品です。素人保管となりますので神経質な方は購入をお控え頂きご理解の上ご購入お願い致します(^^)梱包、配送（折りたたんで配送）でできるシワはご容赦ください。お値段交渉、即購入大歓迎です！



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