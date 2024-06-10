新品　クロコダイル　一枚革　ラウンドファスナー　長財布

クロコダイル[サイズcm]平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さい) ヨコ19.5 タテ10 マチ2.5 約cm[カラー]ブラック[素材]クロコダイル[付属品]箱 保存袋[商品状態] ⭐️新品未使用⭐️ ⭐️フォロー割復活致しました！⭐️フォロー頂けると5%割引き！⭐️即決頂ける値段ご提示頂くと可能なら対応致します！⭐️フォロー割希望の場合ご購入前にご連絡を、 詳しくはプロフィールをご覧ください！★ご購入前にプロフィールをご覧下さい★商品購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店を営む社長さんから購入しています！鑑定済みの確実な正規品(本物)です！★送料無料！お値段は送料込みでご提供させていただきます。★配送日について基本的に購入頂いてから1〜2日以内に配送させていただいております。（出品者の都合により配送が遅れる場合がございます。プロフィール欄で事前にお知らせしておりますので、ご了承の上お買い上げください。配送が1〜2日以内にできない場合、取引メッセージにて確認のご連絡を差し上げる場合があります。）☆最後までご覧頂きありがとうございます。ご不明点等ございましたら、コメントお願い致します！239-0093



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