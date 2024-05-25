Channel Jumper (チャネル・ジャンバー) ★USED

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ご覧いただきありがとうございます。ChannelJumper(チャネル・ジャンバー)／ニットハット、ネックウォーマー色：薄い紺色...薄い藍色な感じです。ロゴでお分かりの通り、休眠状態前に新品購入した物です。20年以上前でしょうか....(・・;)海洋で数回着用した記憶が薄らございます。海水を浴びる様な事は無かった筈で、かつ暗所で保管していた事もあり良い状態を維持していると思いたいところです。油分の多いウールを使用しているだけであり、今でも若干ですが感じます。◾️ChannelJumperガンジーセーターのブランドです。会社の所在地は英仏海峡南方の英領チャネル諸島ですが、ガンジー島でもジャージー島でもなく、第3の島アルダニー島です。1976年から小さな小屋で細々とガンジーセーターを編みつつもほぼ休眠状態でありましたが、ChrisKronwitterとその仲間達によって再興されました。しっかりと撚られたウールを密な編み目で編んでいるため、波しぶきや雨にも耐えることができます。16世紀に英国国王からの羊毛輸入許可が与えられて以来、常に最高の英国産ウーステッドウールで作られてきました。エリザベス1世とスコットランド女王メアリーはどちらもガーンジー島のニットウェアを所有していました。ChannelJumperは今でも英国産の最高級ウーステッドウールのみを使用して編み上げており、オルダニー島を訪れた際の贈り物として、今日の英国王室数名に伝統的なガーンジーニットウェアを贈呈しており、母から娘へと受け継がれています。近年は脂分を残したブリティッシュウールだけを使い、伝統的なガンジーセーターを中心に製造しています。この島だけに残る、胸にライオンの柄の入ったアルダニーセーターは特筆です。毛玉は数個確認されましたが、見難いダメージは垣間見れません。厚みのあるしっかり...ずっしりとした感じです。発送は匿名のネコポスです。(収める目的で、無理気味な圧縮を施します)宜しくお願い致します。柄・デザイン···無地カラー···ブルー素材···ウール