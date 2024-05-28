IRON HEART サドルレザー 真鍮バックル ベルト ブラウン

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アイアンハートのサドルレザーベルトになります。レザーも分厚く大変丈夫なベルトになっております。IHB-01モデルは完全オリジナルの真鍮バックル！コーティングを施さず無垢の真鍮にこだわって作ったシンプルな一本です。素材：ベルト巾=40mm,厚さ=4.5mm北米産ステアレザーを植物タンニンなめしとオイル入れを1本づづ手作業で仕上げました。タンニン染めは、使い始めでの色うつりなどが出やすいので、白物との組み合わせはご注意下さい。使い込んで色が落ち着いたらOKです！IRONHEARTは昔ながらの真鍮（真鍮無垢）にこだわり、オリジナルの金型と手作業の削り出しで仕上げました。真鍮独特の重量感と厚みがあるオリジナルですので、着用時のしっかり感が違います。いつまでも使い続ける事が出来る様にベルトの長さの調整をバックル側で行う昔ながらの方法を採用（この調整方法のベルトは最近見なくなりました。）ボリューム感があるため、IRONHEARTのジーンズとの相性が抜群です。【サイズ】※バックル側でサイズ調整可L：ウエスト84.5cm-99.5cmカラー...ブラウン