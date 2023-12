【入手困難】NEW ERA RED SOX 9FORTY A-Frame

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します!他レアキャップ出品中!!◯商品名NEWERABOSTONREDSOXBLACKCLASSIC9FORTYAFRAMEなかなか出回っていないため、他と被りたくない方はぜひ(^^)◯カラーブラック◯状態新品未使用 ◯サイズFREE/55.8〜61.5cm(サイズ調整が可能です)〇発送方法匿名発送!#即購入OK#MLB#REDSOX#レッドソックス#NEWERA#ニューエラ#9FORTY#Aframe#レアキャップ#BLACK#黒#amotyshop



