ルイヴィトン ポルトフォイユ・マルコ NM

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラックLOUISVUITTON人気の現行品モノグラムエクリプス マルコNM使用僅かな美品。内外装共に大きなダメージなし。すり替え防止の為、返品不可◾️購入場所:国内正規店◾️付属品:箱.保存袋あり
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