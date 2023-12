新作）NEW ERA for RHC ロンハーマン RonHerman CAP

※個人情報切り取った納品書をお付けします。※購入時のロンハーマン箱で郵送します。23年8月5日(土)発売即完売品のRHCロンハーマンのためだけに作られた、NEWERAの定番モデルである\"9FIFTYLOWPROFILE\"をベースに別注したキャップ。クラウンの高さを低めに設定し、丸みを帯びたフォルムや調節可能なスナップバックを採用した、すっきりとしたフィットが特徴です。また、フロントには刺繍で施された立体感のあるRロゴが程よく主張のあるデザインです。さらに、NEWERAとのダブルネームタグに加え、RHCのピスネームが配された特別な仕様も魅力です。ストリートファッションのアイコンでもある世界最大級のヘッドウェア&アパレルブランドに、RHCのエッセンスを落とし込んだスペシャルアイテムをお楽しみください。カラー...ブラック素材...コットン



