フェルナンデス　プレシジョンタイプ　ベース

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閲覧いただきありがとうございます。送料無料 中古品フェルナンデス プレシジョンタイプ 型番は不明です。ソフトケース、ストラップ、シールド付き。シールドは根元の接触が悪い事があります。やや傷や汚れありとしてますが、小さな傷がある程度でとてもきれいな状態です。＊ロングスケール ナット幅 約40㎜トラスロッドは45度両方向動きました。それ以外は未確認です。フレット残は約８割以上だと思います。コントロールにガリはありません。弦は開封後2か月程経過したもので十分お使いいただけれます。＊メンテナンス済みです。フレット磨き、指板の脱脂、保湿剤塗布、サドルブリッジ、オクターブ、ピックアップ高さ調整、クリーニング済みで初心者様にも安心です。弾きやすくなっております。＊以上の中古品状態です。気になるところが多い方は購入をお控えください。【発送について】ネックとボディーを分解して発送いたします。送料込みの価格を少しでもお安くしたいと思っておりますのでご理解ください。＊梱包材はリサイクル材を使用いたします。＊タイミングによっては売り切れの場合があります。予告なく削除する場合があります。ご了承ください。よろしくお願いいたします。種類···エレキベースシリーズ···FERNANDES