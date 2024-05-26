stussy キャップ

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カラー···ホワイトサイズフリーステューシーのスナップバックキャップになります。ボディは浅めでホワイト×ネイビーの2トーンカラーです。何度か着用しましたが、内側にはニューエラ製のキャップライナーを貼っていた為汚れはありません。全体的には綺麗な状態なので、まだまだ使用して頂けます。NikeDunkLowRetro\"White/Black\"ナイキダンクローレトロ\"ホワイト/ブラック\"DD1391-100ジョーダンjordanadidasアディダスnewbalanceニューバランスノースフェイスTHENORTHFACEシュプリームSupremeSTUSSYステューシーユニオンUNIONunionフラグメントfragmentトラヴィスTravisオフホワイトOff-WhiteキスkithエッセンシャルズESSENTIALSエメレオンドレAimLeondoreコラボスニーカーコラボレーションjjjjoundジョウンドaldaimeleondoreエメレオンドレエイムレオンドレwtapskithキスキースronniefiegロニーファイグstoneislandストーンアイランドsalehebemburyjoefreshgoodsconceptsコンセプツLevi'sリーバイスauraleeオーラリーbodegatheapartmentアパートメントcasablancaカサブランカpattaパタnikeナイキaf1airforce1aj1airjordan1エアフォース1エアジョーダン1off-whiteオフホワイトambushアンブッシュundefeatedアンディフィーテッドsacaiサカイundercoverアンダーカバーNBAnikesbナイキSB