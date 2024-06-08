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ピカチュウ ar psa10
商品番号 N80643522592
商品名

ピカチュウ ar psa10
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,033 円
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商品詳細

自身で鑑定に提出したワンオーナー品です基本的にはPSA本社から返送されて直ぐに写真撮影をし、防湿庫に入れていますので保管状態も良好です！【注意】PSAの基準以上の品質を求められる方や、過度にケースの傷等を気にされる方は、トラブル防止のため購入をご遠慮くださいm(__)mpsa10,9でも傷がある場合がありますが、第三者機関の評価した点数が絶対的グレードの数字を超えるものでも、それ未満でもありませんので、必ず自己責任でご購入ください
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