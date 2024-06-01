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Supreme BOX ボックスロゴ キャップ ブラック
商品番号 O52507523705
商品名

Supreme BOX ボックスロゴ キャップ ブラック
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年の秋にこちらで新品購入させて頂き、2度着用の美品です。新品の正規品のキャップWINDSTOPPEREarflapBoxLogoNewEraを服のお直しショップで耳当てをカットしてもらっています。メーカー:Supreme(シュプリーム)サイズ:人気の71/2(59.6cm)カラー:ブラック納品書原本もお付け致します。
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