Supreme BOX ボックスロゴ キャップ ブラック

昨年の秋にこちらで新品購入させて頂き、2度着用の美品です。新品の正規品のキャップWINDSTOPPEREarflapBoxLogoNewEraを服のお直しショップで耳当てをカットしてもらっています。メーカー:Supreme(シュプリーム)サイズ:人気の71/2(59.6cm)カラー:ブラック納品書原本もお付け致します。



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