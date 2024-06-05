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チ・チャンウクとナム・ジヒョン直筆サイン入り2Lサイズ写真…怪しいパートナー
商品番号 E21525470453
商品名

チ・チャンウクとナム・ジヒョン直筆サイン入り2Lサイズ写真…怪しいパートナー
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 8,006 円
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商品詳細

怪しいパートナーチ・チャンウクとナム・ジヒョン直筆サイン入り2Lサイズフォト…JiChang-wookNamJi-hyun新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。チ・チャンウク韓国の俳優。身長182cm、体重65kg、血液型AB型。檀国大学校公演映画学部卒業。グロリアス・エンターテインメント所属。生年月日：1987年7月5日(年齢35歳)出生地：韓国アニャン市ノミネート：百想芸術大賞テレビ部門男性人気賞、百想芸術大賞映画部門男性新人演技賞都会の男女の恋愛法、アンナラスマナラ、あやしいパートナー、等多数に出演ナム・ジヒョン韓国の元子役、女優。仁川広域市出身。マネジメントSOOP所属。西江大学心理学科卒業。生年月日：1995年9月17日(年齢27歳)出生地：韓国インチョン広域市身長：165cmノミネート：SBSDramaAwardforExcellenceinActing-Wednesday–ThursdayDrama、事務所：マネジメントSOOP主な作品テレビドラマ『大王世宗』『エデンの東』『善徳女王』『ジャイアント』『ショッピング王ルイ』『あやしいパートナー〜DestinyLovers〜』『100日の郎君様』『リセット〜運命をさかのぼる1年〜』値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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