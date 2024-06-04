フェス用に購入しましたが、病気で行けず、使用する機会を失ったので出品します。公式オンライン完売品ですので、お探しの方ぜひ！サンシェードも収納できるので、オールシーズン使えるキャップです。送料と手数料の関係から値下げ不可※スケショ購入のため、お香の匂いが若干付着してます。キャップ、DUNKSB堀米 ダンク定番のCAMPCAPに日除けをつけた新型キャップ。ストレッチ性と吸水速乾性に優れた機能素材COOLMAX®にナチュラルなシワ加工が施されています。ブランドロゴ入りの日除け部分はロールアップしてベルクロストラップで格納可能。裏地のない一枚もので、アジャスターはドローコード仕様。スベリはパイル地を採用。tightbooth上野進平カラー···ブラック



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



TIGHTBOOTH PRODUCTION（タイトブース）SUNSHADE CAMP CAP の公式通販サイト - birnest



TIGHTBOOTH PRODUCTION（タイトブース）SUNSHADE CAMP CAP の公式通販サイト - birnest



TIGHTBOOTH】Sunshade Canp Cap (Black) - LIEON SHARE（ライオン ...



SUNSHADE CAMP CAP - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト



TIGHTBOOTH PRODUCTION（タイトブース）SUNSHADE CAMP CAP の公式通販サイト - birnest