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スタースティングレイ/長財布【未使用】
商品番号 F78366543836
商品名

スタースティングレイ/長財布【未使用】
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタースティングレイの長財布です。カードポケットは片面に8こずつ、両サイドに付いています。サイズ　　縦　10cm　　　　　横　19cm　　　　　マチ　3.5cmタイで購入しました。箱あり。未使用。
http://narcologia.ru/goods/response236142.html
http://narcologia.ru/goods/organization882762.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless668059.html
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