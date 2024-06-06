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00s NIKE 希少品　ロジャーフェデラー　モデル　キャップ　デッドストック紺
商品番号 D17848378236
商品名

00s NIKE 希少品　ロジャーフェデラー　モデル　キャップ　デッドストック紺
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少な00年代ビンテージナイキです。ロジャーフェデラーモデルフェデラーファンですので集めておりました、コレクションの一部をお譲りします。ネイビーサックスRFロゴ刺繍ロゴ00sNIKEキャップ帽子スゥオッシュ刺繍ロゴ未使用タグ付きNIKE時代のフェデラーのワンポイントロゴのキャップは再生産がありませんので球数が少なく入手困難です。カラー　ネイビーサイズ　フリー●状態：デッドストック品未使用品ですが、テニスショップ長期保管のため汚れがある場合がこざいますが洗えば問題ないと思います写真でご確認ください。#古着#USED#ビンテージ#vintage#ヴィンテージ#ステューシー#コンバース#パタゴニア#ナイキ#アディダス#ノースフェイス#ポロスポーツ#チャンピオン#polosport#starter#champion#stussy#patagonia#thenorthface#90s#80s#00s#Y2K#ロジャーフェデラー#アンドレアガシ#ナダル#ジョコビッチ#マレー#錦織圭
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