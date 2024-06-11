ヴィヴィアンウエストウッドマン　ベルト　ダークブラウン　オーブ　特大　ロゴ

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■アイテムヴィヴィアンウエストウッドマン vivianwestwoodmanオーブ ロゴ ベルト ダークブラウン 特大惑星 ■カラー ダークブラウン 茶色 ※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。■サイズ(約)オーブ横10cm縦7cmベルト幅3.3cm長さ110cm最小87〜97cm■状態オーブ部分に若干のスレ見られますが、その他は目立った傷汚れ等ない品物になります。■付属品なし■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。■お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。ギャランティカード、保存袋、花、撮影用のバッグ、小物などは全て撮影用であり、付属致しません。管理番号m10150006