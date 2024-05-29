【美品】サルヴァトーレ フェラガモ ベルト ガンチーニ ゴールド金具 レザー

・商品説明ゴールドの金具が華やかなベルトです・状態全体的に綺麗なお品です・サイズ全長（バックル含む）：約81cmベルト長さ：約77cmベルト幅：約2.5cm・購入元古物市場・管理番号2307003※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。分からない事があればお気軽にコメント下さい。※サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認頂くようお願いいたします。※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。



Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ フェラガモ ガンチーニ ベルト 23 0700 サフィアーノレザー ブラック ゴールド金具 70【本物保証】 | フリマアプリ ラクマ



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