貴重/デッドストック エミネム EMINEM 2005年頃のツアー Tシャツ

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ツアー公式Tシャツデッドストック当時もの貴重な2XLオーバーサイズ袋未開封での保管でしたので極美品かと思います。今回出品にあたり写真撮影.採寸.検品のため開封しましたANVIL着丈約84cm身幅約63cm袖丈約25cm見落としている多少のヨゴレやダメージあるかも知れません、ご了承いただける方のみのご購入をお願い致します2005年 アンガーマネージメントツアー3出演者エミネム50セントＧ－ユニットD12オービートライススタットクオリルジョン＆ザイーストサイドボーイズフリップサイド（ヨーロッパツアー）ラップtシャツバンドtシャツロックtシャツヴィンテージtシャツツアーtシャツロラパルーザlollapaloozaSUPREMEスヌープドッグアイスキューブリンキンパークリンプビズキットlinkinparklimpbizkitkorn等28