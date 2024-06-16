Supreme シュプリーム キャップ Camp Cap ボックスロゴ 白

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新品正規品17SSSupremePiqueAnglerCampCapwhiteSupremeオンラインにて購入した正規品になります。サンバイザーを思わせる作りです！夏に向け如何でしょうか！ブランド：Supreme商品名：PiqueAnglerCampCapサイズ：Fカラー：White状態：新品未使用付属品：半タグ、ショッパー、個人情報を切り取った納品書原本が付きます。新品未使用ですが１度人の手に渡った物なので神経質な方のご入札はお控え下さい。NC,NRでお願い致します。他のサイトでも販売しておりますのでタイミングで売り切れてしまう場合も御座いますのでその際はご了承下さい。