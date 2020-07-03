定価1,9万円の半額ATHISONアティソン新品タグ付イタリア製メッシュベルト紺

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定価1,9万円の半額ATHISONアティソン新品タグ付イタリア製メッシュベルト紺ネイビーブルー（qz12683)ATHISONアティソンのベルトです●新品タグ付でサイズはフリーです●イタリア製でコットンメッシュ部分とレザー部分になっています。●ダブルリングバックルです●ウエスト90センチぐらいの人まで合います●ベルト幅は3センチです定価1,9万円の半額ですATHISON(アティソン)は、Val・D'Ossola(ヴァル・ドォウソラ)を渡るアルプスの氷河から流れ落ちマッジョーレ湖へと繋がる神聖な川の古代名です。(AとT)の最初の2文字の綴りは、当社のすべての製品に見られる紛れもない赤と白のシンボルであり私たちのロゴに生命を与えています。その幾何学ロゴは近代的ですが、古代の起源13世紀の彫刻に触発され伝統とモダニズムの組み合わせに基づいて、私たちの哲学のための完璧なイメージと融合したブランドアイデンティティとなっています。環境と人に優しいベジタブルタンニンレザー製品にこだわりを持ち、それを維持しアップグレードするための最新設備への投資を続けるとともにイタリアならではのクラシカルでモダナイズされた製品作りには世界的に高く評価されています。カラー···ブルー素材···スエード