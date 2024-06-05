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Cartier サントス 長財布 ラウンドジップ
商品番号 O90108762122
商品名

Cartier サントス 長財布 ラウンドジップ
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 9,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品名:ロングウォレット　ラウンドジップ長財布　(ZIPPEDINTERNATIONALWALLET)メーカー:カルティエ(Cartier)型番・素材:型押しレザーライン・色:サントスライン　ブラック　シルバー金具参考定価:78300円サイズ:W19xH10.5xD2.0cm使用期間は半年ほど。使用においては不具合なく、見える部分には特段目立つような汚れもありません。外側のプレート部分のみ変色しており、銅っぽい色になっております。角部分が一部擦れている印象です。他、写真をご参照ください。あくまで中古品のため、神経質な方はご遠慮くださいませ。#R日用品25
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