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【限定品】THE H.W.DOG\u0026CO. BLACKish TRUCKER-B
商品番号 B72577072414
商品名

【限定品】THE H.W.DOG\u0026CO. BLACKish TRUCKER-B
ブランド名 ザエイチダブリュドックアンドコー
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEH.W.DOG\u0026CO.ドッグアンドコーBLACKishCOLLECTIONTRUCKER-BD-00004-BLKサイズONE(フリーサイズ)付属品なし試着のみです。自宅保管です。サイズが小さいので出品します。ご希望価格、画像の追加、その他ご不明な点やご質問がありましたら、コメントからお願いいたします。【公式HP商品説明】BLACKishCOLLECTIONDOG定番のTRUCKERCAP。BLACKボディにBLACKプリント、部材にもBLACKを使用しております。さらにDOGのアイコンとも言える犬タグは国産の黒レザーを使用。DOG定番の1970年代、アメリカで流行したトラッカーキャップがモデル。当時のワークマンたちが作業着として着用していたことから、汚れや使用感など味のあるキャップをイメージ。あえて色落ちしやすい生地を使用しているため、長く愛用することでその風合いもお楽しみいただけます。70年代にベースを置いて作成しているため、縫製ミシンも70年代のものを使用しています。カラー···ブラックカラー···ブラック形···ワーク
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