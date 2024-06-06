HTC フラワースタッズ スタッズベルト 白 初期 36 エイチティーシー ...

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商品詳細
HTCのフラワースタッズのスタッズベルトになります。20年前に購入のまだ日本でセレクトがかなり限られていた時に購入しました。かなりのレアな物だと思います。サイズは36で穴を自分で増やしております。HTCエイチティーシーフラワースタッズスタンダードカリフォルニアスタカリstandardcalifornia木村拓哉キムタク
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