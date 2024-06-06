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HTC フラワースタッズ　スタッズベルト　白　初期　36 エイチティーシー
商品番号 W45695289385
商品名

HTC フラワースタッズ　スタッズベルト　白　初期　36 エイチティーシー
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 10,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのフラワースタッズのスタッズベルトになります。20年前に購入のまだ日本でセレクトがかなり限られていた時に購入しました。かなりのレアな物だと思います。サイズは36で穴を自分で増やしております。HTCエイチティーシーフラワースタッズスタンダードカリフォルニアスタカリstandardcalifornia木村拓哉キムタク
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